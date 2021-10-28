كريستيانو رونالدو يعلن حمل جورجينا بتوأم

زف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، نبأ سعيدا لمحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة له رفقة حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، وقال: “يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأما. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما”.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن رودريغيز، البالغة من العمر 27 عاما، حامل في شهرها الثالث.

ورونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، والذي انضم مؤخرا لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي.

إلى جانب كريستيانو جونيور، لرونالدو كذلك التوأم إيفا وماتيو (أربعة أعوام) وألانا مارتينا (ثلاث سنوات)، التي أنجبتها جورجينا.

وفي عام 2017، قال رونالدو إنه يريد إنجاب 7 أطفال، فيما قالت جورجينا العام الماضي: “رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء آخر”.