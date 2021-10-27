المنزل الذي نشأ فيه الأسطورة الراحل

تحويل منزل مارادونا إلى نصب تذكاري أرجنتيني

أعلنت الحكومة الأرجنتينية يوم الأربعاء، أن المنزل الذي ولد فيه أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا أصبح نصبا تذكاريا وطنيا.

ويقع منزل مارادونا البسيط، الذي أمضى به سنواته الأولى، في حي “فيلا فيوريتو” الفقير جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتوجد اليوم لوحة جدارية على شكل مارادونا تزين واجهة المنزل.

وتوفي مارادونا جراء تعرضه لنوبة قلبية في نوفمبر الماضي في منزل خاص شمال بوينس آيرس، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، إذ خضع لعملية جراحية في الدماغ.