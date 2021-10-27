اتحاد الكرة يرد على كوركيس: تصريحاتك ردات فعل وتجهيزات المنتخب من شركة معروفة

عد اتحاد الكرة تصريحات مشرف المنتخب الوطني المقال باسل كوركيس، بشأن سوء نوعية تجهيزات المنتخب الوطني وردائتها بانها “ردات فعل على إقالته”.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم في تصريح صحفي:”التجهيزات التي تسلمها المنتخب الوطني جيدة، ولا صحة لاي معلومات حول تلفها”.

وأضاف “سلمنا نسخة منها للمنتخب الأولمبي، وهي لشركة معروفة ومن المستحيل وجود أي ضرر في التجهيزات”.

وأبدى بحر العلوم “استغرابه من هذه التصريحات، وقد تكون ردات فعل”.

وأكد انه “ولكل سفرة للمنتخب هناك تجهيزات جديدة لكل لاعب ومن النوعية الجيدة وبالامكان الاطلاع عليها”.

وكان المشرف السابق على المنتخب الوطني، باسل كوركيس قال في تصريح صحفي ان “تجهيزات المنتخب الوطني ذات نوعية سيئة جداً جداً, وفقط تحمل أسم “آمبرو” لكن الخامة سيئة للغاية، والتراكسوتات التي تم تجهيزنا بها كانت مثقوبة و سحاباتها كانت معظمها عاطلة وتفاجئنا بهذه التجهيزات وان لاعبين أكدوا ذلك” حسب قوله.