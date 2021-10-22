أرسنال يضم طفلا عراقيا “معجزة”

أضحى الطفل العراقي زين علي سلمان، أصغر موهبة تنتقل إلى مركز تكوين نادي أرسنال الإنجليزي، بعدما قرر النادي اللندني ضمه ليلعب إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين يفوقونه سناً وبنية جسدية.

ويبلغ زين الذي يوصف بالطفل “المعجزة” خمس سنوات الآن لكن آرسنال اقتنصه عندما كان في سن الرابعة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن مسؤول في النادي:”يستمتع زين حاليًا بجلسات كرة القدم في مركز تطوير غرب لندن ، وهو أحد مراكز التطوير التي نديرها في جميع أنحاء لندن ، حيث نقدم جلسات كرة القدم المحلية والممتعة للأطفال أقل من 6 سنوات إلى أقل من 8 سنوات”.

وجاء توضيح المتحدث على اعتبار أن أصغر فئة عمرية في أكاديمية أرسنال هي فئة أقل من 9 سنوات.

ونشرت شبكة “بي بي سي” البريطانية تقريراً سلط الضوء على “اللاعب المعجزة”، ونجاحه في لفت انتباه كشاف مواهب الفئات السنية لنادي أرسنال، الذي أصر على استقدامه وهو في سن 5 سنوات فقط، كذلك قرار ترقيته ليشارك في مباريات أطفال يفوقونه سناً.

وتنافس أرسنال مع عدة أندية كبرى لإتمام الصفقة، غير أن ارتباط زين بالنادي وتشجيعه له، جعلا خيار والده يقع على أرسنال، ليُصبح لاعباً لفئة أقل من 6 سنوات، ويلقى تكويناً على جميع المستويات.

وقد أثار استقدام زين بهذا العمر دهشة كثيرين، لكن موهبته الكبيرة صنعت الفارق، وجعلت محبي أرسنال يتوقعون أن يكون نجمهم المقبل، حتى إن اقتضى ذلك انتظاره لسنوات طويلة.

وعلق ستيفانس دين، المكلف باستقدام المواهب في أرسنال، على موهبة اللاعب الصبي: “هذا الطفل يحقق أشياء من المفترض ألا ينجح فيها بهذا السن، الطريقة التي يسدد بها الكرة تبدو أقوى من أن تكون بقدميه، وعندما اتصلت بأحد الأصدقاء أخبرني بأن سنه 4 سنوات، كانت صدمة بالنسبة لي، لكن قررت أن أتحدث مع والديه، وبعدها توصلنا لاتفاق بأخذه للتدريبات، لقد كان مذهلاً”.