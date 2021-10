حارس مرمى ينهال بالضرب على زميله لتسببه في هدف التعادل (فيديو)

تعرض الحارس الأيرلندي أرون مكاري للطرد خلال لقاء فريقه غلينتوران أمام فريق كوليراين في الدوري الأيرلندي الدرجة الأولى، بسبب تعديه على زميله في الفريق بوبي بورنس في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وسجل فريق كوليراين هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لتصبح النتيجة 2-2 لكن الحارس أرون مكاري اتهم زميله بالتسبب في الهدف وهاجمه بضربه على وجهه وإلقائه على الأرض وجره من قميصه قبل أن يتدخل زملاؤه لإبعاده عنه.

وتلقى الحارس بطاقة حمراء مباشرة من الحكم لم تؤثر على نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وقال مراسل قناة ”BBC“ الذي كان يعد تقريرا عن اللقاء: ”دراما بعد دراما في أوفال، بدأت بلينتون كين الذي وضع البديل فريل في موقف جيد ليضرب الكرة في الزاوية السفلية ويتعادل في الدقيقة الـ 81، وبعد ذلك نهض مكاري وهرع تجاه زميله بورنس وضربه وانتقد الحكم الذي لم يترك له أي خيار سوى إشهار البطاقة الحمراء“.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.

https://t.co/DDQkyaJAGB

