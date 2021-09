بالفيديو.. مورينيو يحتفل بشكل “جنوني” بعد هدف في الوقت القاتل

انتزع نادي روما فوزا قاتلا أمام ضيفه ساسولو، بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت أمس الأحد، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت هذه المباراة هي رقم 1000 في تاريخ مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان يمني النفس في تحقيق الانتصار في مباراة تاريخية بالنسبة له، ولكنه عاش فترات عصيبة قبل أن يتحقق مبتغاه بفضل هدف متأخر لمهاجم روما ستيفان الشعراوي.

وعندما كانت المباراة في طريقها للتعادل بهدف لكل فريق، أحرز الشعراوي هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح روما الفوز والنقاط الثلاث.

وعقب هذا الهدف، ظهرت حالة من الفرحة الجنونية على مورينيو، الذي ترك مكانه على مقاعد بدلاء فريقه وركض متجها نحو اللاعبين للاحتفال بالهدف والفوز القاتل معهم.

ويتصدر روما الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) بالتساوي مع كل من ميلان ونابولي.

Look what it meant to Jose Mourinho😱🔥🔥😂

I love this guy😆

pic.twitter.com/swLweiXhpN

— Goats (@CR7LM30) September 12, 2021