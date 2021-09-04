“اليويفا” يحدد موقفه من مقترح اقامة المونديال كل عامين

ستجد مقترحات إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، والمدعومة من الاتحاد الدولي (الفيفا)، معارضة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وأندية أوروبية كبرى.

وكان آرسين فينجر، مدير التطوير في الفيفا، قد اقترح الفكرة ضمن مراجعة المؤسسة لجدول المباريات الدولية، وكرر هذا الأسبوع دعمه للتغيير، بدلا من إقامة البطولة كل أربع سنوات.

لكن مصادر من كرة القدم الأوروبية، أبلغت رويترز أن أي محاولة من الفيفا لطرح هذا التغيير، ستجد معارضة من اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية، وعلى الأرجح لن تجد تأييدا من مسابقات الدوري الكبرى.

وردا على مجموعة مشجعين، قال رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، في خطاب إن هناك “مخاوف حول عالم كرة القدم” من الخطط التي يطرحها فينجر، مدرب آرسنال السابق.

وأضاف تشيفرين “نظرا للتأثير الكبير لهذا الإصلاح على منظومة كرة القدم بأكملها، يوجد تعجب كبير مما يبدو وكأن الفيفا يطلق حملة للضغط من أجل قبول المقترح، بينما لم تُقدم مثل هذه المقترحات إلى اتحادات قارية أو وطنية، أو روابط للدوري أو أندية أو لاعبين، وكل مجتمع اللعبة”.

وتتضمن خطة فينجر، أن تعقب كأس العالم في العام التالي بطولات قارية، مثل بطولة أوروبا وكوبا أمريكا.

وتابع تشيفرين “لدى اليويفا والاتحادات الوطنية تحفظات جادة ومخاوف كبيرة، من التقارير المحيطة بخطط الفيفا”.

ويكاد يكون من الأكيد أن تعترض الأندية ومسابقات الدوري الأوروبية، على قضاء اللاعبين وقتا إضافيا في المسابقات الدولية للمنتخبات.

وفي مايو آيار الماضي، صوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى، بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، بعد مقترح سعودي.

ووصف جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، الاقتراح السعودي بأنه “بليغ ومفصل”، حيث صوت 166 اتحادا محليا لصالحه مقابل 22 صوتا ضده.

ويتطلب أي تغيير في نظام كأس العالم تصويتا من مجلس الفيفا وكل الأعضاء، وعددهم 211.