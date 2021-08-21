بعد ان اثارت جدلا كبيرا.. جلال حسن يوضح حقيقة تقديم سيارة هدية لـ’فتاة الستوتة’

نفى حارس مرمى العراق لكرة القدم جلال حسن، السبت، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بتبرع لاعبو المنتخب الوطني بمبلغ مالي لـ”فتاة الستوته”.

وذكر مصدر مقرب من حارس المرمى انه “لا صحة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حيث لم يتبرع اي لاعب بمبلغ مالي لفتاة (الستوتة)”.

واضاف، “حيث قام لاعبو المنتخب بالتوقيع على قميص المنتخب وارساله اليها كهدية تقدير على مثابرتها وجهودها”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة اثارت الجدل لأب يقوم بإيصال ابنته لاداء الامتحانات في “الستوتة” بمحافظة الديوانية صباح اليوم.

ونشرت صفحة وهمية باسم “جلال حسن” بان الاخير يهدي سيارة خاصة للفتاة ويدعوا لها بالتوفيق.

