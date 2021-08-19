أغسطس 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فضيحة كبرى في ريال مدريد

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
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فضيحة كبرى في ريال مدريد

تعرض المتجر الرسمي لريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الخميس، للسرقة في أمر وصفته الصحف المدريدية بالفضيحة.
وقالت الصحف المدريدية انه “تمت مهاجمة المتجر بضرب المدخل بسيارة السارقين ودخلوا وتمكنوا من سرقة العديد من المنتجات، حيث أقتحم لصوص مسلحون المتجر الرسمي للنادي في البرنابيو وفي غضون 7 دقائق أخذوا كل شيء حتى الدمى”.

واضافت ان “الكارثي في الأمر إن متجر بحجم متجر ريال مدريد لايوجد به أمن أو كاميرات عالية الجودة لتصوير ومعرفة من قام بسرقة المتجر وإن لم يتم القبض على السارقين ستكون فضيحة للنادي وللبلدية وللشرطة في مدريد !”.

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