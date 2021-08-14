مفاجأة: ريال مدريد يدرس اللعب بالبريميرليج

يدرس فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نقل النادي الملكي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيريز يدرس منذ أسابيع إمكانية رحيله عن الليجا واللعب في دوري قوي آخر، بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس، رئيس الرابطة، على الميرنجي.

وأشارت إلى أن معارضة تيباس للسوبر ليج كانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر رئيس الميرنجي، كما أن الأخير رأى أن موافقة الليجا على اتفاقية CVC بمثابة طعنة أخرى تؤكد ضرورة الرحيل عن الدوري الإسباني.

وأوضحت أن البطولة المفضلة لبيريز وأهم مساعديه تعد الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنهم جمعوا معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي والألماني.

ويفضل الميرنجي اللعب في البريميرليج بسبب قوة الأندية هناك، والفوائد الاقتصادية الكبيرة التي تحصل عليها الأندية من الحقوق التلفزيونية.

ويعد أخطر عائق أمام انتقال الميرنجي إلى الدوري الإنجليزي أن إنجلترا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي سياسيًا وقانونيًا وإداريًا، ما يؤدي إلى عقبات قانونية أمام الدوري الإنجليزي لقبول نادٍ غير بريطاني.

وقالت الصحيفة إن وصول ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي سيجعل الاهتمام بهذه البطولة يتطور إلى حدود غير متوقعة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن ريال مدريد سيبدأ رحلته في الليجا اليوم، لكن استفساراته عن ترك الدوري الإسباني والانتقال إلى البريميرليج في المستقبل لم تتوقف.