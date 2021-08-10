إزالة صورة ميسي من واجهة ملعب “كامب نو” معقل برشلونة (فيديو وصور)

قام نادي برشلونة بإزالة صورة عملاقة للنجم ليونيل ميسي من واجهة ملعبه “كامب نو” اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الخميس الماضي عن رحيل الساحر الأرجنتيني رسميا عن صفوفه.

وجاء في إعلان برشلونة أن سبب رحيل ميسي هو الفشل في تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة “الليغا” الخاصة بالرواتب.

Meanwhile at Camp Nou… 💔 pic.twitter.com/SoHg8YqEKN — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) August 10, 2021

وسيتعين على برشلونة إيجاد قائد جديد له في غياب النجم الأرجنتيني عن صفوفه لأول مرة منذ 16 موسما.

🚨 [AHORA] Comienzan a retirar las imágenes de Messi de la inmediaciones del Camp Nou 🔟 Todo se terminó…https://t.co/mOODe5Yepv pic.twitter.com/thjpZgkZPH — Diario Olé (@DiarioOle) August 10, 2021

ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس تمهيدا لانضمامه إلى فريق سان جيرمان.

ويتوقع أن يوقع ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

المصدر: RT