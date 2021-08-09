بعد رفضها العودة لبلادها.. عداءة تعرض ميداليتها الفضية للبيع

عرضت العداءة البيلاروسية، كريستينا تيمانوفسكايا، ميداليتها الفضية التي أحرزتها في دورة الألعاب الأوروبية 2019 للبيع على موقع eBay للتجارة الإلكترونية.

و تم عرض الميدالية للبيع مقابل 5300 دولار، كما أعلن أنه سيتم تحويل الأموال من بيع الميدالية الفضية إلى “صندوق التضامن” الرياضي البيلاروسي.

وأشار الموقع المتخصص بالمزادات إلى أن الميدالية تم طرحها للبيع بالمزاد العلني من قبل اللاعبة نفسها.

وقبل مغادرتها طوكيو، أمضت تيمانوفسكايا يومين في مقر سفارة بولندا في اليابان، وعرضت الحكومة البولندية عليها وزوجها تأشيرة إنسانية.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت العداءة العودة إلى وطنها بيلاروس ولجأت إلى الشرطة اليابانية في مطار طوكيو لتفادي إعادتها عنوة إلى وطنها.

وقررت اللجنة الأولمبية البيلاروسية تعليق مشاركة تيمانوفسكايا في الألعاب الأولمبية ضمن صفوف فريق بلادها، بعد انتقادات علنية جاءت على لسان الرياضية ضد المسؤولين الرياضيين في وطنها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية البيلاروسية أن قرار تعليق مشاركة تيمانوفسكايا في الأولمبياد جاء “نظرا لحالتها النفسية والعاطفية”.