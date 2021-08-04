ميسي ينشر صورة مثيرة جداً لزوجته على البحر!

عادَ ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، لإثارة الجدل من جديد، بين متابعيه، حيث نشر صورة مثيرة لزوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي عارية إلا من المايوه، خلال استمتاعهما بإجازة الصيف على البحر.

وظهر ميسي وهو عارٍ إلا من شورت، ويعتمر قبعةً على رأسه ويضع نظارات شمسية، محتضناً زوجته عارضة الأزياء.

وكان ليونيل نشر صورةً جمعته بزميله النجم الأورغوياني لويس سواريز.

وقبل أيام نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .

وتُظهر المشاهد التي نشرها ليونيل لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .