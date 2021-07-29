بعد إنجازها بالأولمبياد.. هدايا غريبة تنهال على “بطلة هندية”

بعد فوز بطلة رفع الأثقال، الرباعة الهندية ميراباي تشانو، بالميدالية الفضية لوزن 49 كيلو، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، انهالت عليها هدايا غريبة، ستستفيد منها مدى الحياة.

وتعهدت سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة “دومينوز” بتقديم بيتزا مجانية للبطلة الهندية، التي منحت بلادها اللقب الوحيد في الأولمبياد حتى الآن، مدى الحياة.

وإلى جانب “دومينوز”، فقد أعلنت سلسلة دور السينما “INOX”، منحها الرباعة التي يبلغ عمرها 26 عاما، ميزة الدخول إلى قاعات السينما الخاصة بها مجانا طيلة عمرها، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتشارك الهند بأكبر فريق من الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتنافس 125 رياضيا ضمن ألعاب البطولة العالمية.

وستمنح سلسلة دور السينما “INOX” تذاكر مجانية مدى الحياة لمن يتوج بأية ميدالية، بينما سيحصل جميع المشاركين في الأولمبياد على تذاكر لمشاهدة الأفلام مجانا لعام واحد.