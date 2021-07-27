يوليو 27, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
عالم الرياضة

ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
اترك تعليق
21 مشاهدات

ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!

نشر ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .
وتُظهر المشاهد التي نشرها ميسي لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .

وقبل يومين، نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، يجمعه بزوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهما يستمتعان بقضاء إجازة .

وظهر البرغوث وهو يغوص في مياه بركة، مع زوجته أنتونيلا روكوزو، ويقبّلها تحت الماء.

ونشر ميسي صورةً أخرى رفقة زوجته وابنائه في البركة مستمتعين بالأجواء.

https://www.instagram.com/leomessi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=56482114-9b5f-47da-b7a2-2cfb5aaf611b

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi