قصة اللاعب الألماني الذي طلب يد فتاة كوردية للزواج في بث مباشر

أثار لاعب المنتخب الأوليمبي الألماني ماكس كروس كل مشجعي كرة القدم عندما أقدم خلال بث مباشر على طلب يد فتاة كوردية بعبارة مكتوبة على قميصه باللغة الكوردية تقول “أنا أحبك، فهل ترغبين الزواج بي؟”.

بعد المباراة التي واجه فيها المنتخب الأوليمبي الألماني في طوكيو المنتخب السعودي وفاز فيها بثلاثة أهداف مقابل اثنين، انتهز ماكس كروس الفرصة لطلب يد صديقته للزواج.

ظهر كروس البالغ من العمر 33 سنة على شاشة قناة (أي آر دي) الألمانية ومظاهر الفرح واضحة عليه، ونزع قميص المنتخب ليظهر تحته قميص كتبت عليه عبارة تقول “أنا أحبك، فهل ترغبين الزواج بي؟”، وكانت المقصودة بهذه العبارة فتاة كوردية من مدينة ماردين في كوردستان تركيا، اسمها ديلارا.

لم يكتف اللاعب الألماني بهذا، بل قال: “يحب أحدنا الآخر منذ نحو عام، صحيح أننا بعيدان عن بعضنا البعض حالياً، لكن هذا البعد لا يقلل من حبي لك، أريد أن أقول شيئاً من هنا، وهو أني أريدك أن تتزوجيني، أحييك من هنا إلى ألمانيا”.

بعد إعلان كروس هذا، جاء رد الفتاة الكوردية عليه، إذ قالت: “أجل”، معلنة بذلك موافقتها على الزواج باللاعب الألماني.

استتبع هذا الحدث أصداء كبيرة في الإعلام الألماني والعالمي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن ماكس كروس كان قد خطط لتوجيه طلب الزواج لصديقته في أولى مباراة يخوضها في حال سجل هدفاً، لكن منتخبه خسر المباراة التي واجه فيها منتخب البرازيل، فقرر تأجيل الإعلان عن طلب الزواج.

في الليلة الماضية انضم الآلاف لمتابعي ديلارا في شبكة إنستاغرام الاجتماعية، وقدم مشجعو المنتخب الألماني ومعجبو ماكس كروس التهاني للفتاة الكوردية واللاعب الألماني بصور وطرق متنوعة.

خاض المنتخب الألماني مواجهتين ضمن منافسات كرة القدم في أوليمبياد طوكيو، فاز في واحدة وخسر في واحدة، ولم يسجل ماكس كروس أياً من الأهداف الخمسة التي سجلها المنتخب الألماني فيهما.

ولد ماكس كروس في مدينة رينبيك بغرب ألمانيا، ويبلغ من العمر 33 سنة، وبدأ اللعب في العام 2006. حيث لعب للمنتخب الألماني لعمر 19 سنة فأقل، ثم 20 فأقل، ثم 21، وانضم للمنتخب الأول الألماني منذ 2013، وسجل في 14 مباريات خاضها أربعة أهداف لصالح المنتخب، ويلعب الآن ضمن المنتخب الأوليمبي الألماني في أوليمبياد طوكيو.

وعلى مستوى الأندية، لعب ماكس كروس لصالح الكثير من الأندية ومنها: فيردير بريمن، ست باولي، فرايبورغ، بروسيا مونشنغلادباخ، فنرباخجة ويونين برلين.