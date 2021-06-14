تخصيص 1000 دولار لكل لاعب عراقي للفوز على ايران والاخيرة تخصص 5 الاف دولار

قررت الهيئة التطبيعية، تخصيص مكافأة مالية لكل لاعب في المنتخب العراقي عند الفوز في كل مباراة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، فيما خصص الجانب الايراني 5 آلاف دولار في حال الفوز على اسود الرافدين.

وبحسب الهيئة التطبيعية فان “المكافأة مخصصة للفوز بغض النظر عن مستوى المنتخب المنافس سواء كان قويا أو ضعيفا، وليس هناك اختلاف في مبلغ المكافأة في حال فوز منتخبنا على المنتخب الإيراني”.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في وقت سابق، عن تخصيص مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لكل لاعب في حال الفوز على المنتخب العراقي في المباراة التي ستجري اليوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وعاد العراق الى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادلان، متقدما بفارق نقطتين على ايران، وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة اليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021، إذ يلتقي العراق مع إيران، والبحرين مع هونغ كونغ.