تحديد موعد انطلاق خليجي 25 في البصرة

أكدَ الأمين العام للهيأة التطبيعية محمد فرحان تحديد اتحاد كأس الخليج موعد انطلاق بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة، من الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لعام 2021 ولغاية السابع من شهر كانون الثاني من العام 2022.

وقال فرحان، في بيان، إنه “في ضوء تحديد موعد البطولة الخليجية تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني نائباً ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان وسكرتارية الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان، ووكلاء الوزارات الساندة، ومقرر اللجنة أحمد عودة زامل، مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، تعمل على توفير مستلزمات نجاح البطولة، وتهيئة الأمور اللوجستية وتسهيل جميع الإجراءات التي تخص خليجي 25 لإظهارها بأفضل صورة”.

وأضاف: “ستكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الكرة العراقي واتحاد كأس الخليج لمتابعة عملية إكمال المشاريع التي قدمت ضمن ملف البصرة لتنظيم خليجي 25، وتقديم التقارير المستمرة الى اتحاد كأس الخليج للاطلاع على نسب الانجاز المتحققة”.

فرحان لفت إلى أن “تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب دليلٌ واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتكون خليجي 25 في البصرة استثنائية ورائعة ومحطة لاحتضان الأشقاء بكل ترحابٍ ومودة”.

وأردف أن “الدول الخليجية مساندة بشكل كبيرٍ لإقامة خليجي 25 في البصرة، ويتشوقون لخوض المباريات على ملعب البصرة الدولي بعد مشاهدتهم الاستقبال الجميل للمنتخبات الخليجية التي حضرت إلى البصرة”.