إعلان جدول مباريات كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب “قطر 2021″، جدول مباريات البطولة التي سوف تنطلق اعتبارا من 30 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل وحتى 18 ديسمبر/ كانون أول، على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر (المنظم للبطولة)، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات، تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا، واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات، المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة؛ منتخبات الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

وسوف تفتتح البطولة بلقاء يجمع بين منتخب قطر مع الفائز من منتخبي الكويت والبحرين يوم 30 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، وفي نفس المجموعة يلعب أيضا منتخب العراق مع الفائز من لقاء عمان والصومال.

ثم يقام في نفس اليوم “30 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل” منتخب تونس مع الفائز من موريتانيا واليمن، كما سيواجه منتخب الإمارات نظيره السوري وذلك في إطار مباريات المجموعة الثانية.

أما الجولة الأولى من المجموعة الثالثة سوف تلعب يوم 1 ديسمبر/ كانون أول المقبل، حيث تلتقي السعودية مع الفائز من الأردن وجنوب السودان، والمباراة الثانية تجمع بين المغرب مع الفائز من فلسطين وجزر القمر.

وفي المجموعة الرابعة سيلتقي منتخب مصر مع الفائز من لبنان وجيبوتي، وتلعب الجزائر مع الفائز من ليبيا والسودان، يوم 1 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وتحصل جميع الفرق المشاركة في البطولة على راحة من المباريات يوم 2 ديسمبر/ كانون أول، وتقام مباريات الجولة الثانية من البطولة يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون أول.

ويلعب يوم 3 ديسمبر كانون الأول، منتخب سوريا مع تونس، ومنتخب الإمارات مع الفائز من اليمن وموريتانيا، وكذلك قطر مع الفائز من مباراة عمان والصومال، ومنتخب العراق مع الفائز من البحرين والكويت.

وفي المجموعة الثالثة تلعب المغرب مع الفائز من لقاء الأردن مع جنوب السودان، وكذلك الفائز من لقاء فلسطين وجزر القمر مع السعودية، وفي المجموعة الرابعة يلعب منتخب مصر مع الفائز من ليبيا والسودان وكذلك الجزائر مع الفائز من لقاء لبنان وجيبوتي يوم 4 ديسمبر كانون الأول.

وستحصل الفرق على راحة يوم 5 ديسمبر/ كانون أول، وتلعب الجولة الثالثة “الأخيرة” من مباريات الدور الأول من البطولة يومي 6 و7 ديسمبر/ كانون أول.

وتلعب يوم 6 ديسمبر كانون الاول، منتخب قطر مع العراق والفائز من مباراة عمان مع الصومال مع الفائز من لقاء الكويت والبحرين بالمجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية تلعب تونس مع الإمارات وكذلك سوريا مع الفائز من موريتانيا واليمن.

وفي المجموعة الثالثة تلعب المغرب مع السعودية، والفائز من لقاء الأردن وجنوب السودان، وفي المجموعة الرابعة يلعب منتخب مصر مع الجزائر، والفائز من لبنان مع جيبوتي يلتقي مع الفائز من جنوب السودان وليبيا يوم 7 ديسمبر كانون الأول.