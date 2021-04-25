عينه على الخامسة.. العراق يتزعم بطولة كأس العرب

يعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس العرب، حيث توج بـ4 نسخ سابقة، كما يتطلع للقب خامس في الدوحة.

ويترقب الشارع الرياضي العراقي، قرعة بطولة كأس العرب الثلاثاء المقبل، بمشاركة 23 دولة عربية في قطر.

وتعد البطولة التي تقام بين 1 و18 ديسمبر/كانون أول المقبل، بروفة لمونديال 2022 في الدوحة.

1964

هي النسخة الثانية لبطولة كأس العرب، وأقيمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في الكويت.

كسب المنتخب العراقي لقب البطولة، كما توج اللاعب العراقي هشام عطا عجاج هدافا للبطولة بعد إحرازه 5 أهداف.

وشارك في البطولة 5 منتخبات “الكويت، الأردن، ليبيا، العراق ولبنان”.

وحل المنتخب العراقي أولاً بـ7 نقاط، بينما حل منتخب ليبيا في المركز الثاني بـ6 نقاط.

1966

توج المنتخب العراقي بطلا للنسخة التي احتضنتها العاصمة بغداد في شهر أبريل/ نيسان بمشاركة 10 منتخبات على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى “سوريا، فلسطين، ليبيا، اليمن الشمالي وعمان”، فيما ضمت المجموعة الثانية “العراق، الأردن، البحرين، الكويت ولبنان”.

تأهل المنتخب العراقي بعد صدارته للمجموعة بـ7 نقاط، كما تأهل منتخب لبنان ثانيا بنفس عدد النقاط.

في المجموعة الأولى تصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط، ولحقه منتخب سوريا بـ5 نقاط.

وفي نصف النهائي، فاز المنتخب العراقي على ليبيا (3–1)، كما فاز منتخب سوريا على لبنان (1–0).

وفي النهائي فاز المنتخب العراقي على سوريا بنتيجة (2–1)، وبذلك حصل على ثاني بطولة له في كأس العرب.

1985

بعد توقف دام 19 عامًا عادت مرة أخرى البطولة وأقيمت التصفيات النهائية الرابعة لكأس العرب في مدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية بشهر يوليو / تموز.

وشارك في البطولة 6 منتخبات قسمت على مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت “السعودية، قطر والأردن”، فيما ضمت المجموعة الثانية “العراق، البحرين وموريتانيا”.

في المجموعة الأولى تأهل منتخب السعودية بـ4 نقاط، وكذلك منتخب قطر بنقطتين، وفي المجموعة الثانية تأهل المنتخب العراقي ثانيا بعد البحرين.

وفي الدور نصف النهائي فاز المنتخب العراقي على السعودية (3–2)، كما فاز منتخب البحرين على قطر بالركلات الترجيحية (5–2)، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل (1-1).

واحتكم منتخبا السعودية وقطر للركلات الترجيحية لتحديد المركز الثالث بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، وكانت نتيجة الركلات الترجيحية (4–1) لصالح السعودية.

وفي المباراة النهائية فاز المنتخب العراقي على منتخب البحرين بهدف مقابل لا شيء.

1988

أقيمت النسخة الخامسة لكأس العرب بالعاصمة الأردنية عمان، في شهر يوليو/ تموز، وبمشاركة 10 منتخبات.

وضمت المجموعة الأولى “سوريا، الأردن، الكويت، البحرين والجزائر”، فيما ضمت المجموعة الثانية “العراق، مصر، لبنان، السعودية وتونس”.

من المجموعة الأولى تأهل منتخبا الأردن وسوريا بـ5 نقاط، ومن الثانية تأهل منتخب مصر بـ6 نقاط، وتأهل المنتخب العراقي ثانيا بـ5 نقاط.

وفي الدور نصف النهائي، فاز المنتخب العراقي على الأردن (3-0)، وفي مباراة المركز الثالث فاز منتخب مصر على الأردن (2–0).

في النهائي فاز المنتخب العراقي على سوريا بالركلات الترجيحية (4–3)، بعد انتهاء المباراة (1–1)، ليحصل العراق على البطولة الرابعة.