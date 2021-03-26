رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية

فاز رعد حمودي، اليوم الجمعة، برئاسة اللجنة الأولمبية، بحصوله على 19 صوتاً في انتخابات المكتب التنفيذي.

وفاز اياد نجف بمنصب النائب الأول حيث حصل على 26 صوتاً، فيما تم انتخاب حيدر الجميلي نائباً ثانياً بـ21 صوتاً، وأحمد حنون نائباً ثالثاً 19 صوتاً.

وأقيمت اليوم انتخابات المكتب التنفيذي في فندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، في اليوم الثاني من انتخابات الهيئة العامة ورئاسة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية.

وشغل حمودي رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية منذ الرابع من نيسان عام 2009 .

وشهدت أمس انتخابات تكميلية للهيئة العامة للجنة الأولمبية، فوز 5 أعضاء على قناة الخبراء هم خليل ياسين ورعد حمودي وإبراهيم خليل ومهدي شواي وعلاء جابر.

وشهدت الانتخابات أيضًا، فوز حسين علي ونور عامر ممثلي الرياضي الأولمبي في العمومية وبيداء كيلان ممثلة اللجنة النسوية.

وفاز كل من فاطمة سعد وولاء طارق وجنان ناجي ممثلات اللاعبات المشاركات في الدورات الأولمبي.

وشهدت انتخابات ممثلي الاتحادات غير الأولمبية، فوز ظافر عبد الأمير رئيس اتحاد الشطرنج بعضوية العمومية.

وفشلت العمومية بالتصويت لاختيار ممثل ثانٍ عن الاتحادات غير الأولمبية، بعد تساوي رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى علك ورئيس اتحاد التاي بوكسنج قاسم الواسطي بالأصوات.