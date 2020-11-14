تصفيات كأس العالم 2022.. هكذا تتأهل المنتخبات

انطلقت قبل أشهر التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية، في نسخة “مضغوطة” من التصفيات التي يجب أن تنتهي قبل منتصف 2022، استعدادا للمونديال الذي سينطلق في نوفمبر 2022.

ودخلت منتخبات أميركا الجنوبية في صراع مبكر على المعاقد المؤهلة للمونديال، بنظام الدوري من مجموعة مكونة من 10 منتخبات.

هنا شرح تفصيلي عن المقاعد المخصصة لكل قارة للمشاركة في المونديال:

أوروبا

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 13 مقعدا للمنتخبات الأوروبية، في تصفيات ستنطلق نهاية مارس 2021.

سيتأهل أوائل المجموعات العشر للمونديال، بينما سيتنافس أصحاب المركز الثاني، بالإضافة لمنتخبين ذو تصنيف عال ببطولة دوري الأمم، في ملحق يتأهل منه 3 منتخبات تنظم للعشر المتأهلين.

تنتهي التصفيات قبل يونيو 2022.

أميركا الجنوبية

ستتأهل 4 منتخبات في جدول ترتيب التصفيات الأميركية الجنوبية للمونديال، بينما يلعب المنتخب الخامس في ملحق دولي مع منتخب من قارة أخرى.

تنتهي التصفيات في يونيو 2022.

أفريقيا

تتأهل 5 منتخبات أفريقية للمونديال، تنتج من 10 مجموعات، يلاعب بعدها الأوائل بعضهم بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل الـ5 الفائزون للمونديال.

ستنطلق التصفيات في مايو 2021، وتنتهي في يونيو 2022.

آسيا

توقفت التصفيات الآسيوية في منتصف الدور الثاني، الذي سيؤهل لدور ثالث نهائي، من مجموعتين، يؤهل 4 منتخبات للمونديال، بينما يخوض الخامس ملحقا مع منتخب من قارة أخرى.

أميركا الشمالية والوسطى

ستتأهل 3 منتخبات من “الكونكاكاف” للمونديال، عندما يخوضون المجموعة النهائية المكونة من 6 منتخبات، بينما يتجه رابع المجموعة لخوض ملحق دولي.

أوقيانوسيا

يلاعب بطل قارة أوقيانوسيا، الذي عادة ما يكون منتخب نيوزيلندا، للعب ملحق دولي مع منتخب من قارة أخرى، لتحديد ما إذا سيصل للمونديال، أو أن القارة الصغيرة ستكتفي بالمشاهدة.