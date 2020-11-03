الكشف عن أغلى 10 لاعبين في العالم تحت 21 عاما

كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للأبحاث الرياضية “CIES” عن قائمة أغلى 10 لاعبين تقل أعمارهم عن 21 عاما، في الدوريات الاوروبية الكبرى لكرة القدم.

وأجرى الشريك التعليمي للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” دراسة استقصائية أسفرت عن تصدر القائمة من قبل مدافع بايرن ميونيخ، ألفونسو ديفيز، الذي تقدر قيمته بـ 180 مليون يورو، وذلك بعد الفوز بدورى أبطال أوروبا.

تلاه الإنجليزى جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند بقيمة 125 مليون يورو، ثم الإسباني أنسو فاتي، نجم برشلونة، بقيمة 123 مليون يورو.

وبحسب الدراسة فإن قائمة المواهب الشابة ضمت 4 لاعبين من إنجلترا، ولاعبين من إسبانيا، ولاعب من البرازيل، ولاعبا واحدا من كل من كندا والنرويج والسويد، تزيد قيمة الواحد منهم على 50 مليون يورو.

واعتمدت الدراسة التي أجراها المركز على القيمة السوقية للاعبين الذين ولدوا في عام 2000 على أقصى تقدير، بحيث لا يزيد عمرهم عن الـ20 عاما.

قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم تحت 21 عاما:

1- الكندي ألفونسو ديفيز “بايرن ميونيخ” الألماني بـ180 مليون يورو.

2- الإنجليزي جادن سانشو “بوروسيا دورتموند” الألماني بقيمة 125 مليون يورو.

3- الإسباني أنسو فاتي “برشلونة” الإسباني بقيمة 122.7 مليون يورو.

4- النرويجي إرلينج هالاند “بوروسيا دورتموند” الألماني بقيمة 120.3 مليون يورو.

5- الإنجليزي ماسون جرينوود “مانشستر يونايتد” الإنجليزي بقيمة 115.3 مليون يورو.

6- الإسباني فيران توريس “مانشستر سيتي” الإنجليزي بقيمة 106 ملايين يورو.

7- الإنجليزي بوكايو ساكا “أرسنال” الإنجليزي بقيمة 95.8 مليون يورو.

8- السويدي ديان كولوسيفسكي “جوفنتوس” الإيطالي بقيمة 75.1 مليون يورو.

9- الإنجليزي فيل فودين “مانشستر سيتي” الإنجليزي بقيمة 70.3 مليون يورو.

10- البرازيلي رودريجو “ريال مدريد” الإسباني بقيمة 69.9 مليون يورو.

وارتفعت قيمة الكندي ألفونسو ديفيز لاعب “بايرن ميونيخ” بعد فوز الفريق البافاري بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليغ” الموسم الماضي إثر التغلب على “باريس سان جيرمان” الفرنسي بهدف وحيد سجله كينجسلي كومان.

وتعرض الكندي ديفيز مؤخرا لإصابة قوية في الكاحل الأيمن، أدت إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، وذلك بعد خروجه من مباراة فريقه أمام إينتراخت فرانكفورت في البوندسليغا.

ولم يصل فينيسيوس جونيور، موهبة ريال مدريد، والياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب وسط فياريال الإسباني، والأنغولي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين الفرنسي، الذين يبلغون 17 عاما، إلى المراكز العشرة الأولى.