درجال يكشف أسباب تأخر العمل بمشروع الملعب المُهدى من السعودية

كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، عن أن الاتفاق بشأن آلية المباشرة بمشروع المدينة الرياضية المهداة من المملكة العربية السعودية لم يحسم حتى الآن بشكل نهائي.



وقال درجال، بحسب الإعلام الحكومي، إن ” مجلس الوزراء قرر اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من السعودية، وبالفعل تم تخصيص قطعة الأرض المرقمة (1/974 منطقة الجعارة) التي تبلغ مساحتها (631 ) دونماً إلى وزارة الشباب والرياضة، بدلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وقيام وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على مشروع المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي المؤلف بموجب الأمر الديواني 14 لسنة 2020 “.

وأضاف درجال أنه”كان من المفترض أن يعقد اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم تأجيله بطلب من الجانب السعودي ، والفترة المقبلة سيتم التوصل إلى اتفاق للبدء بالعمل “، ولفت درجال إلى أن”هذا المشروع سينعكس بشكل ايجابي وكبير على العلاقة الثنائية المتميزة بين العراق وشقيقه السعودي ،بالإضافة إلى ما سيوفره من فرص عمل للشباب”.

وبخصوص قانون الاستثمار الرياضي أوضح درجال أن” الوزارة لم تعرض مسودة القانون على مجلس الوزراء حتى الآن “، مؤكداً أن” الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لبلورة مجموعة من الأفكار بشأن موضوع هذا القانون”.

وتابع درجال أنه” في ظل الظرف الاقتصادي الذي يعيشه البلد، فمن الضروري خلال المرحلة المقبلة تحويل الرياضة من القطاع العام الى القطاع الخاص ،وهذا ما بدأ به بعض الاتحادات والأندية المحلية، لكنه بحاجة إلى تشريع قانون لغرض التحول إلى الاحترافية في المرحلة المقبلة” .

وفي معرض كلامه عن مشروع ملعب التاجيات بين وزير الشباب أن”هذا الملعب يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 150مليون دولار ، ومن الصعب البدء به في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد”، مشيراً إلى أن”هناك أوليات في تنفيذ المشاريع المتلكئة تبعاً لأهميتها “.

وأكد درجال أن”الوزارة لم تكشف أي ملف فساد يخص مشروع ملعب التاجيات “،موضحاً أن”هنالك محاولات لايجاد طريقة مناسبة للبدء بهذا المشروع العملاق في المرحلة المقبلة، كاستثمار جزء من الأرض بالشراكة لتكملة هذا المشروع”.

وبخصوص ترشيحه لانتخابات اتحاد كرة القدم أوضح درجال أنه” لا يوجد لديه نية في الوقت الحالي بالترشيح لانتخابات الاتحاد”، لافتاً إلى أنه “اليوم يقف على رأس وزارة الشباب والرياضة ،ولديه عمل كبير يحتاج إلى جهود كبيرة وتركير عال، والأيام المقبلة تحدد الموقف ولكل حادث حديث “.

وتابع درجال أن”الهيأة التطبيعية وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وظروف العراق من الناحية الصحية ،قدمت الهيأة عملاً جيداً خلال هذه الفترة، من خلال الاحتفاليات الخاصة بكرة القدم ومباريات الدوري الممتاز، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم المتواصل من أجل الارتقاء بمستوى الدوري الذي سينعكس ايجابياً على المنتخب الوطني خلال التصفيات الآسيوية.