سبتمبر 11, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بالفيديو.. يونس محمود يلتقي شبيهه في بغداد

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
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بالفيديو.. يونس محمود يلتقي شبيهه في بغداد

التقى النجم الدولي السابق يونس محمود، بشبيهه في العاصمة بغداد.
ونشر محمود عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” مقطع فيديو يجمعه بشبيهه الشاب محمد في بغداد ولم يخلو من الطرفة بين الطرفين.

وكسب محمد شهرة كبيرة في بغداد لا سميا في منطقته البلديات بسبب الشبه الكبير بينه وبين “السفاح”.

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