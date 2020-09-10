بالفيديو.. يونس محمود يلتقي شبيهه في بغداد

التقى النجم الدولي السابق يونس محمود، بشبيهه في العاصمة بغداد.

ونشر محمود عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” مقطع فيديو يجمعه بشبيهه الشاب محمد في بغداد ولم يخلو من الطرفة بين الطرفين.

وكسب محمد شهرة كبيرة في بغداد لا سميا في منطقته البلديات بسبب الشبه الكبير بينه وبين “السفاح”.

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