تجديد عقد كاتانيتش لعام إضافي

توصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب أسود الرافدين، لعام آخر.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد “تم الاجتماع مع وكيل كاتانيتش، بهروز دزهبود، في أربيل، من أجل بحث تجديد عقد المدرب، والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود”.

وأضاف “جرى الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة، وكذلك من قيمة العقد الجديد، والذي سينتهي في 30 أغسطس/آب 2021”.

وأتم “رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أياد بنيان، قدم شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله، على تعاونهما الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات”.