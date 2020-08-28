نجوم الريال يمازحون “الرجل الذي عبث بمصير ميسي”

وجه لاعبو ريال مدريد رسائل ساخرة إلى أحد زملائهم، إثر طلب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الرحيل مجانًا عن الفريق.

وووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن لاعبي ريال مدريد وجهوا رسائل ساخرة، عبر مجموعات الدردشة الخاصة بغرفة ملابس الميرينجي، لزميلهم ألفارو أودريوزولا.

كان أودريوزولا معارًا إلى بايرن ميونخ، في الموسم المنقضي، لكنه عاد إلى صفوف النادي الملكي مؤخرًا.

ووصف لاعبو الريال زميلهم بـ”الرجل الذي عبث بمصير برشلونة وميسي”، لأنه كان يدافع عن ألوان الفريق البافاري، عندما سحق الأخير البارسا بنتيجة (2-8)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن الشيء المضحك، هو أن أودريوزولا بالكاد كان يشارك رفقة بايرن ميونخ، خلال فترة الإعارة.