أغسطس 21, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ميسي يفجر مفاجأة مدوية ويخبر كومان برغبته في الرحيل

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فى :عالم الرياضة
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ميسي يفجر مفاجأة مدوية ويخبر كومان برغبته في الرحيل

فجّرت إذاعة كتالونيا، امس الخميس، (20 آب 2020) مفاجأة من العيار الثقيل، بالقول ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يرغب بالرحيل عن الفريق الكتالوني.

وعقد رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد اجتماعاً حاسماً مع ليونيل ميسي، مهاجم النادي الكتالوني، كي يقف على رغبة البرغوث في الموسم المقبل.

وكشفت إذاعة كتالونيا، أن ميسي يرى نفسه خارج برشلونة أكثر من تواجده داخل قلعة الكامب نو.

وكان ميسي قطع أجازته من جبال البرانس الإسبانية، وهبط في برشلونة، للجلوس مع كومان وجهاً لوجه، لمعرفة ما سيحدث في مستقبله، لاسيما أن كومان يعد الأرجنتيني ركيزة أساسية في مشروعه الجديد داخل البلوغرانا.

وأكد ميسي تفهمه صعوبة رحيله عن البلوغرانا بسبب الحالة الاقتصادية.

ومن داخل برشلونة يؤكدون أن البرغوث الأرجنتيني مستمر في البارسا، لاسيما أنه يمتلك عقداً حتى 2021، ولن يقوموا بعمل أي تقييمات حول اجتماع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع رونالد كومان.

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