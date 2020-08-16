طوارئ في برشلونة.. 17 لاعباً معروض للبيع

يستعد مجلس إدارة برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لاتخاذ قرارات مصيرية، بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة لهزيمة بنتيجة (8-2)، ليودع دوري الأبطال من دور ربع النهائي.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن “مجلس إدارة برشلونة سيعقد اجتماعًا حاسمًا، غدًا الإثنين”.

وكشفت الصحيفة عن “بعض القرارات المتوقعة لمجلس الإدارة، وأولها الإقالة الفورية ل‍كيكي سيتين، المدير الفني الحالي، وتعيين مدرب جديد”.

وبينت انه “سيقوم النادي بإبلاغ سيتين بقرار إقالته في الساعات القادمة، وأوضحت أن هناك عدة أسماء مرشحة لخلافته”.

وأضافت “المرشحون لخلافة سيتين هم، ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، وماسيماليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، ورونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، وتيري هنري، مدرب مونتريال إمباكت الكندي، وأيضًا فرانسيسكو جارسيا بيمنتا، مدرب برشلونة ب”.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه “من الممكن إقالة إريك أبيدال، من منصبه كسكرتير فني ل‍برشلونة”.

الإجراء الثاني، لن يستقيل بارتوميو، لكنه يفكر في تقديم الانتخابات إلى يناير، ويعتبر الرئيس أن الانتخابات في الوقت الحالي ستكون أكثر ضررًا للنادي، على الرغم من أنه يفترض أن الانتخابات يجب أن تكون في الربع الأول من عام 2021.

الإجراء الثالث يتعلق باللاعبين، وأوضحت الصحيفة أنه يوجد ما يصل إلى 17 لاعبًا سيتم وضعهم في سوق الانتقالات، من بينهم أسماء مهمة مثل جوردي ألبا وبوسكيتس ولويس سواريز، ولا يوجد سوى 4 لاعبين لن يعرضهم برشلونة للبيع، وهم ليونيل ميسي، وتير شتيجن، ودي يونج، وكليمنت لينجليه.

من جانبها أوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه فيما يتعلق بالمدربين المرشحين لخلافة كيكي سيتين، يعد كومان هو المرشح الأوفر حظًا حتى الآن، أما بوتشيتينو وتشافي، نجم الفريق السابق، ومدرب السد القطري الحالي، تقل فرصهما في تولي مهمة تدريب البارسا.