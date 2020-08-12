الزوراء يشكل فريقاً نسوياً لكرة القدم

أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، تشكيل فريق نسوي لكرة القدم.

وقال الناطق الإعلامي باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ادارة نادي الزوراء، قررت تشكيل فريق نسوي لكرة القدم، حيث سيشارك في بطولات الدوري لكرة القدم الساحات المكشوفة وكذلك في الدوري الصالات للموسم القادم”.

وأضاف “بعد تسلم الملعب الجديد لنادي الزوراء، ستكون هناك قاعة مغلقة سعة 1000 متفرج، حيث ستسعى الادارة اضافة الالعاب اخرى مثل كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وحسب الظروف”.

وتابع أن “الفريق النسوي يضم لاعبات وكادراً تدريبياً على مستوى عال وسيتم إضافة لاعبات جديدات”.