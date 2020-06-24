حكم عراقي يوضح التعديل الجديد لـ”فيفا” بشان ركلات الجزاء

كشف الحكم الدولي العراقي رعد سليم، عن تعديل جديد اجراه الاتحاد الدولي للعبة يخص ركلات الجزاء.

وقال سليم إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم، اجرى تعديلاً على قانون ركلات الجزاء وسيتم تطبيقه في العراق والعالم بعد الأول من شهر تموز المقبل”.

وأضاف ان “المقترح ينص على ان اللاعب الذي يتحصل على البطاقات الملونة سواءً الصفراء او الحمراء، فإن هذه البطاقة لن يتم احتسابها عند اللجوء الى ركلات الجزاء، أي ان البطاقات ستحذف خلال تنفيذ الركلات”.

تجدر الإشارة الى ان الدوري العراقي الممتاز سينطلق خلال شهر أيلول المقبل.