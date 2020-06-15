زيدان “يوبخ” لاعبي ريال مدريد بعد الفوز على إيبار

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اللوم للاعبيه، رغم فوز الفريق على إيبار 3 – 1 ، يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الاثنين، أن زيدان وبخ لاعبيه بشدة على أدائهم خلال الشوط الثاني، وذلك في غرفة خلع الملابس بملعب “ألفريدو دي ستيفانو” الذي أقيمت عليه المباراة، وهو ما لم يكن من عاداته أبدا.

وأضافت أن المدرب الفرنسي لم يكن سعيدا بتراجع التركيز لدى لاعبيه، وكذلك بعض التراخي في الأداء في الشوط الثاني، حيث قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : كل شيء في الشوط الأول كان جيدا حينما كنا متقدمين بثلاثة أهداف، لذلك ربما تراخينا. وتابعت أن زيدان لم يعبر عن غضبه خلال المؤتمر الصحفي، لكنه عبر عنه في غرفة خلع الملابس عقب المباراة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر.