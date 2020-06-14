أحمد راضي يوجه رسالة طمأنة للجماهير

واصل وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال اتصالاته المستمرة مع النجم الكبير أحمد راضي بعد نقله إلى مستشفى النعمان المخصص للعزل الصحي.

وقال أحمد راضي في فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أنه شعر بضيق في التنفس مع ارتفاع بدرجات الحرارة ما أجبره على مراجعة المستشفى وإجراء الفحوصات وبالتالي أخذ المسحة الخاصة بفحص فيروس كورونا.

وشكر راضي جهود وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على مساعيه وتواصله المستمر معه بشكل دائم للاطمئنان على صحته والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة، التي أولت اهتماما كبيرا به.

وطمأن راضي محبيه وجمهوره بأنه في صحة جيدة ويتطلع لعبور الأزمة الصحية، ودعا المواطنين للالتزام بالتوجيهات الصحية وتجنب الاختلاط.