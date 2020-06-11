منتخب العراق يحافظ على مركزه بتصنيف الفيفا

حافظ المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس (11 حزيران 2020) على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لشهر حزيران.

ولم يطرأ أي تغيير على جدول ترتيب التصنيف، بسبب توقف المباريات الدولية لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في معظم دول العالم، وتوقف منافسات كرة القدم.

واحتل المنتخب العراقي المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة، وهو المركز نفسه الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر في شباط الماضي.

وجاء منتخب العراق في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1733 نقطة، ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة.