يونيو 12, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
عالم الرياضة

منتخب العراق يحافظ على مركزه بتصنيف الفيفا

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
اترك تعليق
51 مشاهدة

منتخب العراق يحافظ على مركزه بتصنيف الفيفا

حافظ المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس (11 حزيران 2020) على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لشهر حزيران.

ولم يطرأ أي تغيير على جدول ترتيب التصنيف، بسبب توقف المباريات الدولية لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في معظم دول العالم، وتوقف منافسات كرة القدم.

واحتل المنتخب العراقي المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة، وهو المركز نفسه الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر في شباط الماضي.

وجاء منتخب العراق في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1733 نقطة، ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.