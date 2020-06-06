علي عدنان يوجه رسالة لجمهوره بعد فوزه باستفتاء “الآسيوي الأعظم في إيطاليا”

وجه نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي فانكوفر وايت كابس الكندي علي عدنان، رسالة الى جمهوره بعد فوزه باستفتاء موقع الاتحاد الاسيوي عن “اللاعب الاسيوي الأعظم في الدوري الإيطالي”.

وتفوق عدنان من خلال التصويت على الياباني هيديتوشي ناكاتا، الايراني رحمان رضائي، الياباني يوتو ناغاتومو، الاسترالي مارك بريشيانو، الياباني كيسوكي هوندا، الكوري الجنوبي أهن جونغ-هوان، الياباني تاكايوكي موريموتو، الاسترالي فينس غريلا، الياباني شونسوكي ناكامورا.

وقال عدنان في حديث للسومرية نيوز، “لا اعلم كيف أصف شعوري وانا اشاهد محبة الناس ودعمهم لي، افتخر جداً باني امتلك جمهوراً رائعاً يساند لاعبه في جميع الأوقات ويمنحه دفعة معنوية الى الامام”.

وأوضح بالقول، “اود ان اشكر كل من صوت لي ومنحني لقب “اللاعب الاسيوي الأعظم في الدوري الإيطالي” وهذا الامر اعتبره انجازاً خاصة وان القائمة التي كانت تنافسني ضمت خيرة لاعبي القارة”.

يذكر ان عدنان مثل ناديي اودينيزي واتلانتا خلال فترة تواجده في الكالتشيو الإيطالي للفترة من 2015-2019.

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