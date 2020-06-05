رسمياً.. الاتحاد الانكليزي يمنح اللقب الى تشيلسي وهبوط ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه منح لقب الدوري الممتاز للسيدات لنادي تشيلسي ولقب القسم الثاني لنادي أستون فيلا بعد إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيانه: “توصل مجلس إدارة الاتحاد لقرار بأغلبية الأصوات يتعلق بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2019-2020 ودوري القسم الثاني على أساس معدل النقاط لكل مباراة على أن يتحدد الصعود والهبوط بناء على سجل الأداء الرياضي”.

وأضاف البيان: “ونتيجة لذلك أكد مجلس إدارة الاتحاد اليوم القرار بمنح لقب الدوري الممتاز إلى تشيلسي ومنح لقب القسم الثاني لموسم 2019-2020 لأستون فيلا”.

ويأتي قرار منح اللقب بناء على معدل النقاط في كل مباراة بمثابة ضربة قوية لمانشستر سيتي الذي كان يتصدر الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي لعب مباراة أقل عند توقف النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي.

وتأهل الفريقان لدوري أبطال أوروبا للكرة النسائية في الموسم المقبل.

وسيهبط فريق ليفربول صاحب المركز الأخير لدوري القسم الثاني في الموسم المقبل رغم أن فريقه للرجال على بعد فوزين فقط من ضمان التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال بيان الاتحاد أيضا إنه لن يكون هناك صعود أو هبوط بين بطولتي دوري القسمين الثاني والثالث هذا الموسم.

وأكد الاتحاد أنه يعمل بالتنسيق مع الأندية ومع بقية الأطراف على ترتيب إقامة الموسم المقبل على أن يتم الإعلان عن المواعيد والترتيبات قريبا.