اتحاد الكرة يستحدث بطولة تنشيطية لمساعدة اسود الرافدين للتحضير لتصفيات المونديال

استحدثت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بطولة تنشيطية من اجل اعداد لاعبي المنتخب الوطني للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الامين العام للجنة التطبيعية، محمد فرحان في بيان لاتحاد الكرة تلقته السومرية نيوز، إنه “تماشيا مع قرارات خلية الازمة والوضع الراهن، وبالاتفاق مع الاندية الـ (١٥) المشاركة، تقرر الغاء دوري الكرة الممتاز بنسخته للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠”.

وأضاف “من اجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين، لاسيما لاعبي المنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق على مستوى التصفيات المونديالية التي من المفترض انطلاقها في الشهر العاشر، ومن اجل اتاحة الفرصة لاستعداد الاندية للموسم المقبل، تقرر اقامة بطولة تنشيطية لأندية دوري الكرة الممتاز، على ان يكون الموعد الافتراضي لانطلاق البطولة في الـ ١٠-٨ ، وسيتم على وفق نتائج البطولة تحديد مقاعد ممثلي العراق في البطولات الخارجية”.

وبين ان “النسخة المقبلة من الدوري ستنطلق في موعد افتراضي في العاشر من الشهر التاسع على وفق المستجدات التي سترافق الوضع الصحي للبلد من خلال قرارات خلية الازمة”، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق على ان يتجدد اللقاء بلجنة من ممثلي الاندية يوم السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة للتباحث حول الامور الادارية والمالية المتعلقة بعقود مدربي ولاعبي الاندية بحكم تبعات الغاء المسابقة”.

واختتم حديثه، قائلاً: “لجنة اعادة صياغة النظام الاساسي ستواصل اجتماعاتها مع ممثلي الهيأة العامة للتباحث حول النظام الاساسي لاتحاد الكرة، حيث ستجتمع الاسبوع المقبل مع ممثلي اندية دوري الكرة الممتاز، على ان يتم عقد اجتماعات تباعاً مع ممثلي (الاتحادات الفرعية واندية الدرجة الاولى وروابط الحكام واللاعبين الدوليين السابقين والمدربين)”.