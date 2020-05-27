رئيس نادي أربيل يعلن ترشيحه لانتخابات اتحاد القدم العراقي

أعلن رئيس نادي أربيل الرياضي، عبدالله مجيد، نيته الترشح لأحد المناصب في انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي.



وقال مجيد لشبكة رووداو الإعلامية: “قررت الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي، إلا أنني لم أحدد بعد ترشحي لأي منصب”.

وتابع مجيد: “إننا في إقليم كوردستان، لدينا الحق أن يكون لنا ممثل في الاتحاد العراقي، خاصة وأن ناديي أربيل وزاخو يشاركان في الدوري العراقي الممتاز، ولأجل الدفاع عن حقوقنا، لاسيما بعد أن حققنا نتائج جيدة خلال الموسم الماضي”.

وأكد مجيد، أنه سيترشح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي، أو نائب الرئيس.

وحصل نادي أربيل، تحت رئاسة عبد الله مجيد، على 4 ألقاب في الدوري العراقي الممتاز، كما وصل النادي إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.