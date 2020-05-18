فريق كرة قدم يعتذر بسبب استخدام “دمى جنسية”

قدم فريق اف سي سيول الكوري الجنوبي لكرة القدم الاثنين، اعتذاره عن التسبب في “قلق بالغ” بعد اتهامه باستخدام دمى جنسية لملء المقاعد الفارغة في المباراة التي فاز فيها على ضيفه غوانغجو 1-صفر ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

وأكد النادي في بيان له أن العارضات اللواتي تم استخدامهن في المدرجات بسبب غياب المشجعين المحرومين من دخول الملاعب بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “لا علاقة لهن بالدمى الجنسية”.

لكن بعض تلك الدمى التي تم نشرها في المدرجات خلال مباراة الأحد ضد غوانغجو، ارتدت قمصانا تحمل شعارا لشركة متخصصة ببيع الدمى الجنسية.

وتم توزيع هذه الدمى وفق نظام إرشادات التباعد الاجتماعي، كما ارتدت بعضها الكمامات الطبية، ورفع بعضها الأخر لافتات تعلن عن الشركة وبعض منتجاتها.

وكانت معظم تلك الدمى تمثل الإناث مع وجود عدد قليل يمثل الذكور.

وأضاف البيان “نأسف بصدق لتسببنا في قلق بالغ لدى المشجعين”، وذلك بعدما أحدث ذلك ضجة كبيرة في صفوف المشجعين ولدى وسائل الإعلام.

وتابع “لقد أكدنا منذ البداية انه لا علاقة لهم (الدمى في المدرجات) بالدمى الجنسية”. لكن المشجعين لم يقتنعوا.

وتساءل أحد متابعي الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي “كيف توصلوا حتى لهذه الفكرة الغريبة. إنه عار على الصعيد الدولي”، فيما اعتبر مشجع آخر أن النادي حول ملعبه إلى منطقة مصنفة جنسية.

وكان موسم الدوري الكوري الجنوبي الجديد انطلق في الثامن من الجاري، بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب فيروس “كوفيد-19″، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق الى استخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء المدرجات، بالإضافة إلى بث أصوات مسجلة للهتافات عبر مكبرات الصوت.