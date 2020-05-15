مانويل نوير يختار صديقة جديدة تشبه زوجته السابقة!

قديما قيل “وللناس فيما يعشقون مذاهب”، بيد أن طريقة قائد المنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير (34 عاما) في الحب تبدو واضحة للعيان. فبعد انفصاله عن زوجته أختار رفيقة حياة أخرى تشبهها، بحسب صحيفة بيلد.

مانويل نوير في صورة مع زوجته السابقة نينا، التي انفصل عنها منذ نحو أربعة أشهر. الآن وجد نوير رفيقة حياة أخرى شقراء تشبه زوجته.

يبدو أن مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، يعيش قصة حب جديدة، وذلك بعد انفصاله عن زوجته نينا منذ ما يقارب الأربعة أشهر.

بيد أن الطريف في الأمر، بحسب صحيفة بيلد الألمانية، التي نشرت الخبر، هو التشابه الكبير بين حبيبة اللاعب الألماني الجديدة وبين زوجته السابقة نينا ذات السبعة وعشرين ربيعا. الفتاة الجديدة وتدعى أنيكا تبلغ من العمر 19 عاما فقط، وتدرس حاليا تخصص “إدارة الموضة”.

أنيكا بحسب الصحيفة الألمانية تحب الموضة، وتتشابه في الشكل والإطلالة مع زوجة نوير السابقة التي تزوجها في مايو/ أيار عام 2017، وهو ما دعا مراسل صحيفة بيلد إلى سؤال نوير عن ذلك وعما إذا كان اللاعب الألماني لا يهوى غير الشقراوات. إلا أنه لم يحصل على أية إجابة.

وقد نشرت مواقع على تويتر صورا لأنيكا توضح التشابه الكبير مع نينا.

Segundo a revista Bunte, Neuer já está namorando e morando junto com a estudante de moda de 19 anos, Anika Bissel. Anika é estudante na Academy Fashion Management e joga na 2ª Bundesliga com o SG H2Kuties Herrenberg, time de Handebol Feminino como ala esquerda. (Bild) pic.twitter.com/MF9H4BS2WN — München Brasil (@MunchenBrasil) May 6, 2020

أنيكا التي استطاعت أن تخلب لب مانويل نوير بعد أشهر قليلة من انفصاله عن زوجته، انتقلت رسميا للعيش مع اللاعب الألماني في شقة فاخرة في بلدة تيغرنزيه، التي تبعد عن ملعب أليانز أرينا بميونيخ بما يزيد عن 60 كيلومتر.

ومثل الزوجة السابقة فإن أنيكا تحب الخيول لكن شغفها الأكبر هو كرة اليد فهي لاعبة بأحد الأندية في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد وتلعب في مركز الجناح الأيسر. بينما لها شقيق يلعب كرة اليد أيضا ضمن فريق مدينة إرلانغن.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن نوير جهز حديقة المنزل الخاصة بهمامن أن أجل التدريب سوية، حيث نصب في الحديقة مرمى.