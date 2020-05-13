[فيفا] يحدد مواعيد جديدة للبطولات الدولية

اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارات تتعلق بالبطولات والفعاليات المختلفة، وذلك بعد تقييم تأثير انتشار فايروس كورونا المستجد في العالم، والتوصيات المقدمة من الاتحادات القارية ومجموعة عمل فايروس كورونا.

وتقرر اعتماد المواعيد الجديدة التالية للبطولات، مع الاستمرار بمراقبة وتقييم الموقف:

– كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً 2020 في كوستاريكا: تقام في الفترة من 20 كانون الثاني – 6 شباط 2021 (تبقى أهلية المشاركة في البطولة دون تغيير للاعبات المولودات بعد 1 كانون الثاني 2000 وبتاريخ أو قبل 31 كانون الأول2004 ).

– كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً 2020 في الهند: تقام في الفترة من 17 شباط -7 آذار/مارس 2021 (تبقى أهلية المشاركة في البطولة دون تغيير للاعبات المولودات بعد 1 كانون الثاني 2003 وبتاريخ أو قبل 31 كانون الأول 2005).

– كأس العالم لكرة الصالات 2020 في ليوتوانيا: 12 أيلول – 3 تشرين الأول 2021.

– إقامة اجتماع الجمعية العمومية الـ70 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي كان مقرراً في أديس أبابا، ليعقد عبر الانترنت يوم 18 أيلول 2020.

وسوف يتم في الوقت المناسب الإعلان عن التفاصيل الإضافية لفعاليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2020.