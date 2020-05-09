جوهرة الصقور مطلوب في النمسا

كشف مصدر رياضي مطلع، ان لاعب نادي القوة الجوية محمد قاسم مطلوب من قبل احد الأندية النمساوية.

وقال المصدر في تصريح إن “لاعب نادي القوة الجوية محمد قاسم، مقبل على الاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وأضاف أن “قاسم وبعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الصقور والمنتخب الوطني في كأس الخليج الأخيرة، اصبح محط اهتمام العديد من الأندية العربية والنمساوية”.

وأوضح أن “نادي القوة الجوية تلقى اتصالات من اجل التنازل عن اللاعب، حيث من الممكن ان تشهد الأيام المقبلة خطوات حقيقة لانتقال اللاعب”.

تجدر الإشارة لى ان محمد قاسم، يلقب بـ”جوهرة” الصقور، بسبب مهاراته وقدراته الهالة نظراً لصغر سنه.