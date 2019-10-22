18 لقبا تشعل المنافسة في خليجي 24

DPA/ رغم غياب ثلاثة منتخبات عن فعاليات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، ستشهد هذه النسخة تنافسا هائلا بين 4 أبطال سابقين جمعوا فيما بينهم 18 من 23 لقبا سابقا.

وتستضيف قطر فعاليات هذه النسخة من 27 نوفمبر/ تشرين ثان إلى التاسع من ديسمبر/ كانون أول المقبلين.

وتغيب منتخبات السعودية والإمارات والبحرين عن هذه النسخة، ورغم هذا سيكون هناك 18 لقبا حاضرا في هذه النسخة من خلال منتخبات الكويت وقطر والعراق وعمان.

ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الخليجي برصيد عشرة ألقاب من بينها لقب النسخ الأربع الأولى للبطولة في أعوام 1970 و1972 و1974 و1976 فيما كان أحدث ألقاب الأزرق في البطولة عام 2010.

وفي المقابل، توج كل من المنتخبين العراقي والقطري باللقب ثلاث مرات سابقة ولكن أحدث ألقاب أسود الرافدين كان في 1988 فيما توج العنابي بلقبه الثالث في البطولة عام 2014.

ويخوض المنتخب العماني (الأحمر) فعاليات البطولة سعيا للدفاع عن لقبه والبحث عن التتويج الثالث له في البطولة حيث كان لقبه الثاني من خلال النسخة الماضية التي استضافتها الكويت عام 2017.

كما سيعادل المنتخب العماني من خلال هذه النسخة عدد مشاركات كل من المنتخبات الثلاثة الغائبة عن البطولة في هذه النسخة حيث سيرفع رصيده من المشاركات إلى 22 بالتساوي مع منتخبات السعودية والإمارات والبحرين.

فيما ستكون المشاركة في هذه النسخة هي ال24 لكل من منتخبي الكويت وقطر اللذين لم يغيبا عن البطولة في أي نسخة حتى الآن.

وفي المقابل، ستشهد هذه النسخة المشاركة الخامسة عشرة للمنتخب العراقي الذي تعرض للحرمان من المشاركة في البطولة بداية من 1992 وحتى 2003.

ويرفع الستار غدا الأربعاء عن الشكل النهائي لفعاليات النسخة الـ24 من البطولة بإجراء القرعة.

وتجرى مراسم سحب القرعة غدا بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة لتحديد ترتيب المباريات في هذه النسخة التي ستقام على ستاد “خليفة الدولي” أحد الملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022.