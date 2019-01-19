۸ جنسيات تقود قطر في أمم آسيا .. بينهم عراقي

نجح المنتخب القطري، لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ 16، من بطولة كأس أمم آسيا والمقامة على ملاعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم قائمة المنتخب القطري جنسيات من 8 دولة مختلفة، فيما ينحدر أربعة لاعبين من الأصول السودانية هم: المعز علي، مهاجم الدحيل، وحامد إسماعيل، ظهير أيمن السد، وعبد الكريم حسن، ظهير أيسر الفريق نفسه، وعبد العزيز حاتم، لاعب وسط الغرافة.

وتضم أيضاً 3 لاعبين من أصول مصرية هم: أحمد فتحي، لاعب العربي، وعبد الرحمن مصطفى، لاعب الأهلي، وأحمد علاء الدين، جناح أيسر الغرافة.

كما تضم قائمة قطر أيضاً لاعبان تنحدر أصولهما من الجزائر هما: خوخي بوعلام، لاعب السد، وكريم بوضياف، لاعب الدحيل، والثنائي أكرم عفيف، جناح أيسر السد، وعلي عفيف، مهاجم الدحيل أصحاب الأصول اليمنية التنزانية.

ويعتبر العراقي بسام الراوي، مدافع الدحيل، واحداً من أبرز لاعبي “العنابي”. كما يضم المنتخب لاعباً من أصول مالية هو عاصم ماديبو لاعب وسط الدحيل، ومدافع السد القطري بيدرو ميجيل صاحب الجذور البرتغالية.