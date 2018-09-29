الآسيوي يصنف يونس محمود ضمن أفضل تسعة مهاجمين في تاريخ كأس آسيا

وضع موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اسم النجم الدولي السابق يونس محمود، ضمن قائمة المرشحين لتصويت أفضل مهاجم في تأريخ نهائيات كأس آسيا.

ونشر الموقع تقريراً عن المرشحين، حيث كتب عن يونس محمود بأنه: “أفضل لاعب في كأس آسيا 2007 – تشارك في صدارة هدافي كأس آسيا 2007 – توج بلقب كأس آسيا 2007”.

وأوضح التقرير أن “كل نسخة من نهائيات كأس آسيا ترتبط عادة باسم أحد اللاعبين، ويمكن القول أن نسخة عام 2007 ارتبطت باسم المهاجم العراقي يونس محمود”.

وأضاف أن “المهاجم المميز قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب البطولة، وتوج بجائزة أفضل لاعب، وتشارك في صدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف”.

وبين أن “يونس نجح في التسجيل خلال أربع نسخ مختلفة من نهائيات كأس آسيا أعوام 2004 و2007 و2011 و2015”.

ودخل يونس الاستفتاء إلى جانب ثمانية مهاجمين وهم: الايراني علي دائي والكوري الجنوبي لي دونغ-غوك والياباني ناوهيرو تاكاهارا والسعودي ياسر القحطاني والإماراتي علي مبخوت والكويتي جاسم الهويدي والاسترالي تيم كاهيل والاوزبكي الكساندر غينيريك.