فبراير 10, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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يوفنتوس يرفع عرضه إلى 3 مليون يورو للظفر بخدمات ميمي

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فى :عالم الرياضة
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يوفنتوس يرفع عرضه إلى 3 مليون يورو للظفر بخدمات ميمي

قرر نادي يوفنتوس الايطالي، رفع عرضه المقدم الى نادي الشرطة العراقي للظفر بخدمات نجمه مهند علي “ميمي” في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب” في خبر ترجمته السومرية نيوز، أن “نادي يوفنتوس سيستأنف المفاوضات مع المهاجم العراقي مهند علي في الصيف القادم، بعد رفض العرض من قبل الشرطة قبل بضعة أسابيع”.

واوضح الموقع الايطالي، أن “فريق السيدة العجوز سيحاول مرة أخرى، حيث قرر رفع عرضه إلى 3 مليون يورو ويمكن إتمام المفاوضات بنجاح في الميركاتو الصيفي”.

يذكر أن “ميمي” استحوذ على اهتمام العديد من الاندية العربية والاوربية نظراً لمستوياته الرائعة في كأس آسيا الاخيرة بالامارات.

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