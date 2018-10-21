نيمار ينفصل عن صديقته البرازيلية من جديد

كشفت عارضة الأزياء البرازيلية، برونا ماركيزين الجمعة، عن انتهاء علاقتها العاطفية مع نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا.

وقالت ماركيزين، فى تصريحات لمجلة “فوج البرازيل” اليوم 19 تشرين الأول 2018، أن “انتهاء علاقتها بالمهاجم البرازيلي ليس بسبب دوافع سياسية، كما تكهنت بعض شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت، “أننا نعيش لحظات دقيقة وخطيرة، لحظات بها الكثير من الكراهية، وانتهاء علاقتنا ليس له صلة بذلك”، في إشارة للعملية الانتخابية في البرازيل وتشوبها حالة من الانقسام.

الجدير بالذكر أن برونا ماركيزين، صديقة نيمار، هي ممثلة وعارضة أزياء ولدت عام 1995 فى مدينة ريو دي جانيرو، كانوا قد انفصلوا سابقا في عام 2017 وعادوا مرة اخرى.