نجم عراقي على رادار نادٍ اسباني

كشفت تقارير صحفية برتغالية، الجمعة، أن نادي مايروكا الاسباني دخل في مفاضات مع نادي سنتا كلارا البرتغالي للظفر بخدمات لاعبه العراقي اسامة رشيد.

ويعد رشيد (27 عاماً)، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.

وذكرت صحيفة “ابولا” البرتغالية، أن “نادي مايوركا الاسباني، يسعى الى ضم لاعب وسط سانتا كلارا البراتغالي، اسامة رشيد”.

واوضحت أن “الشرط الجزائي للحصول على عقد رشيد يبلغ مليون و200 الف يورو”.

يذكر أن رشيد يستحوذ على اهتمام نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان قريباً من ضمه خلال الفترة الماضية، اكن المفاوضات تجمدت بين الجانبين.

تجدر الاشارة الى ان مايروكا نجح في العودة الى “الليجا” من جديد بعدما كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الاسبانية.