نجم برشلونة يرد على تعليق لزوجته من على مقاعد البدلاء!

ارتكب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة، خطأ فادحا، خلال مواجهة فريقه مع فالنسيا أمس السبت، بملعب “ميستايا” ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا.

وتواجد راكيتيتش على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، وشارك كبديل في الدقيقة 85 بدلا من فرينكي دي يونج، في المباراة التي خسرها البلوجرانا بهدفين دون رد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن راكيتيتش في صباح الأمس نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” في مدينة فالنسيا، وعلقت زوجته عليها.

وأضافت الصحيفة: “قام راكيتيتش بفتح هاتفه على دكة البدلاء، ليرد على تعليق زوجته”.

وشددت الصحيفة على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لاعبي كرة القدم أثناء المباريات، أمر مثير للدهشة، نظرًا لوجود قواعد صارمة لغرفة خلع الملابس تمنعهم من ذلك.