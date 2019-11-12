نجم اسود الرافدين للجماهير العراقية: لا تقلقوا.. سنقاتل امام ايران

اكد نجم نادي الشرطة والمنتخب الوطني، صفاء هادي، أن لاعبي المنتخب الوطني سيقاتلون من اجل تحقيق الفوز امام المنتخب الايراني في الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب الوطني سيواجه ايران يوم الخميس المقبل على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

وقال هادي في حديث للسومرية أن “المعنويات مرتفعة جداً لدى لاعبي المنتخب الوطني خلال اوحدات التدريبية استعداداً لمواجهة المنتخب الايراني الخميس المقبل”.

واوضح بالقول، “سنقاتل امام المنتخب الايراني من اجل حصد العلامة الكاملة والاستمرار في صدارة المجموعة”، مبيناً بالقول، “قلوبنا مع الجماهير العراقية وسنلعب من اجلهم ومن اجل المتظاهرين والشهداء”.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.